Kurzbericht – Vampire The Masquerade Bloodlines

Dies ist ein etwas älterer Titel von Activision aus dem Jahr 2004. Es ist ein Horror RPG, dass sich rund um das Thema Vampire und deren verschiedenen Blutlinien dreht. Es ist komplett Englisch vertont, mit deutschem Untertitel und die Story ist recht interessant, da man am Ende selbst entscheidet welchen Weg man geht. Es gibt drei verschiedene Ausgänge der Handlung, je nachdem auf welche Seite ihr euch schlagt und der Grusel-Faktor ist für sensible Menschen beim erstmaligen zocken wahrscheinlich recht hoch.

Die sehr unterschiedlichen Rassen, vielen speziellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Attribute geben dem Spieler sehr viel Freiraum in der Entwicklung des Charakters. Das Geschlecht, die Rasse und die anfänglichen Fertigkeiten legt ihr selbst fest. Jede Rasse hat dabei bestimmte Disziplinen, die euch ganz spezielle Fähigkeiten verleihen, wie das Unsichtbar machen, anwenden von Blutmagie, Geisteskontrolle oder übermenschliche Geschwindigkeit und Stärke. Ihr könnt euch entweder auf Nahkampf mit oder ohne Waffe konzentrieren oder aber auf Fernkampf mit Schusswaffen. Natürlich könnt ihr auch auf Wortgewandtheit, Feilschen und Verführen setzten um so viele Kämpfe wie möglich zu vermeiden. Aber auf lange Sicht, solltet ihr dann doch eine Art des Kampfes wählen, da sich gewisse Begegnungen mit Boss Monstern nicht vermeiden lassen. Bei dem Skill-System gibt es in diesem Spiel keine Level oder Erfahrungstufen, ihr bekommt lediglich bei jeder erfüllten Aufgabe ein paar Erfahrungs-Punkte, die ihr dann nach belieben in eure Fertigkeiten investieren könnt. Es gibt Fähigkeiten wie: Schlossknacken, Schleichen, Feilschen, Nahkampf, Waffenlos, Fernkampf, Wortgewandtheit, Einschüchtern, Computerkenntnis und einige mehr. Die Stärke eurer Fähigkeiten wird von euren entsprechenden Attributen und Fertigkeiten bestimmt die ihr nach und nach verbessert.

Neben der Hauptstory und den hauptsächlichen Aufgaben gibt es noch einige Nebenquests bei denen ihr euch zusätzliche Erfahrungs-Punkte verdienen könnt. Dies würde ich sehr empfehlen, da ihr so um einiges stärker werdet und es somit am Ende leichter für euch wird. Die Geschichte beginnt damit, dass ihr von einem Vampir gebissen und auch in ein Vampir verwandelt werdet. Allerdings gibt es eine Art Vampir Gemeinschaft die sich das Recht vorbehält solche Neuerschaffungen erst zu erlauben, wenn der Erzeuger die entsprechende Genehmigung erhalten hat. Weil ihr dabei erwischt werden, wird euer Erzeuger durch diese Gemeinschaft hingerichtet und ihr selbst entgeht nur knapp der Exekution, durch einen Zwischenruf eines empörten Vampir. Um jedoch euren Wert für die Gemeinschaft zu beweisen, werdet ihr mit einer Aufgabe betreut und damit in die Innenstadt von Los Angeles entlassen. Leider ist die Grafik noch nicht sehr Aufwendig, da es wie bereits erwähnt ein etwas älteres Spiel ist. Dennoch kann der GrusleFaktor für den ein oder anderen zart besaiteten Spieler sehr hoch sein. Dieses Spiel ist damit wohl ideal für die Halloween Zeit, für Leute die sich ein wenig Gruseln wollen.

