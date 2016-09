Kurzbericht – Starcraft 2

Starcraft 2 The Wings of Liberty ist der ausgeschriebene Titel dieses Spiels. Es erschien Juli 2010 in Deutschland und ist im Gegensatz zu anderen Strategie Spielen meiner Meinung nach ein wenig Actionreicher. Starcraft 2 führt die Story, des unter Strategiefans bekannten Titels ‚Starcraft‘ und dessen Erweiterung ‚Starcraft The Brootwar‘ fort. Für Spieler des ersten Teils von Starcraft dürfte es daher besonders interessant sein.

Dieser Titel hat für ein Strategie Game recht viele Missionen und individuelle Entscheidungsmöglichkeiten, welche der Missionen man durchführen möchte. Einige der Missionen sind natürlich Pflicht für den Ablauf der Geschichte von Starcraft, aber manche kann man nach belieben auch auslassen. Ebenso ist die Reihenfolge der Missionen recht variabel, ich empfehle aber alle Missionen durchzuführen und die dafür erhaltenen Belohnungen somit mitzunehmen. Denn ihr bekommt für jede Abgeschlossene Mission neue Einheiten, Credits zum Upgraden der Einheiten und Fortschritte in der Wissenschaft, welche euch auch einige Vorteile bringen. Die Story von Starcraft 2 spielt man komplett nur mit den Terranern durch, mit Jimm Rayner als Hauptcharakter und Befehlshaber. Leider könnt ihr die anderen Rassen von Stacraft bisher nur im Multiplayer wählen, da sich die Entwickler dazu entschieden haben, den zweiten Teil von Starcraft in drei Spiele aufzuteilen. Demnach wird im zweiten Teil von Starcraft 2 mit den Zerg gespielt und im dritten vorraussichtlich mit den Protoss.

Für alle die es nicht wissen übrigens, Terraner sind gewöhnliche Menschen, Zerg sind primitive Insektenartige Außerirdische und die Protoss sind eine sehr technologisch fortschrittliche Spezies. Aber auch die Menschen sind etwas fortschrittlicher als in der heutigen Zeit, da das Game in einer fiktiven Zukunft spielt. Jede Rasse hat ihre ganz individuellen Gebäude und Einheiten die viele verschiedene Taktiken ermöglichen. Was hierbei sehr gut umgesetzt wurde ist das Balancing, da keine der Rassen einen unfairen Vorteil hat und man jede Taktik egal welche, irgendwie kontern und besiegen kann. Dies ist besonders im Multiplayer von großer Bedeutung, weil dieses Spiel sehr aktiv in vielen Ländern der Welt Online und in Turnieren gespielt wird. Der Multiplayer verfügt über ein ausgeprägtes Erfolgs und Wettkampfsystem welches in mehreren Seasons das ganzen Jahr über automatisch durchgeführt wird. Ebenso bietet der Multiplayer zahlreiche Toturials und Koop Spiele gegen KI Gegner an, bei denen man sich ebenfalls viele Erfolge verdienen kann.

