Kurzbericht – Skyrim (Vorab)

Der Ausgeschriebene Titel des Games ist „The Eldern Scrolls V: Skyrim“ und es ist das nächste Kapitel der mit Spannung erwarteten Elder Scrolls Reihe, von Bethesda Game Studios, den Machern der Spiele des Jahres 2006 (Oblivion) und 2008 (Fallout 3). Skyrim revolutioniert das Genre der Open-World Fantasy-Rollenspiele und erzeugt eine lückenlos virtuelle Welt, in der man jeden Weg erforschen kann, die Entscheidung liegt ganz bei Euch.

Nach zwei Tagen und nun 20 Stunden Spielzeit, erlaube ich mir erstmals meine Meinung und ein Urteil über das Spiel abzugeben. Also die Grafik ist wiedermal typisch Bethesda Game Studios, man sieht bei Spielen von diesem Entwickler dass sie den Schwerpunkt eindeutig auf Personen und deren Ausrüstung legen. Grundsätzlich hab ich an der Umgebung auch nicht viel auszusetzten, da ich nicht so ein Grafikgeier bin. Aber bei den Steinen und Felsen, die recht zahlreich in der Landschaft herum liegen, sollte man lieber nicht so genau hinschauen. Doch ich denke, dass sich die Spieler bei diesem Game tatsächlich eher auf andere Sachen konzentrieren werden. Das grundlegende Charakterentwicklungsystem bei Skyrim, ist im Gegensatz zu seinen Vorgängerspielen mal etwas komplett Neues. Die Attribute, wie es sie bei Oblivion und Fallout noch gab, wurden gänzlich entfernt. Einige Fähigkeiten wurden entfernt oder von Grund auf geändert und das Beste ist, Jede der Fähigkeiten, hat jetzt ihren eigenen kleinen Talentbaum. Dies macht Attribute völlig überflüssig und wie viel sich die Mana, Gesundheit und Ausdauer steigert legt ihr selbst fest, indem ihr bei jedem Levelaufstieg entscheidet welche der drei, sich um 10 Punkte erhöhen. Eine wie ich finde, gute Änderung bei den Fähigkeiten ist das Schmieden, dieses wurde nämlich sehr viel interessanter gemacht. Ihr müsst eure Ausrüstung nun nicht mehr ständig reparieren, sondern mit der Schmiedekunst könnt ihr nun selbst Rüstungen und Waffen je nach Belieben und Skillung der Fähigkeit schmieden. Hierzu braucht ihr ein paar Rohstoffe, die ihr entweder selber sucht oder aber bei anderen Schmieden kauft. Wenn ihr die Rohstoffe kauft, kommt ihr dabei günstiger weg als wenn ihr die Rüstung an sich kaufen würdet und außerdem könnt ihr eure Ausrüstung mit der Schmiedekunst aufwerten.

Zur Story kann ich bisher nur sagen, der Hauptcharakter ist wiedermal ein Gefangener zum Anfang des Spiels, dieses mal wird er aber durch den Angriff eines Drachen befreit. Und wie sich herausstellt ist der Charakter ein Drachenblut, welche die Macht haben Drachen zu töten und deren Seelen in sich auf zu nehmen um einzigartige Mächte zu erlangen. Es gibt viele schöne Städte und Dörfer, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten und eine große offene Welt in der es so einiges zu entdecken gibt. Ergo meine persönliche Meinung, die ich bereits jetzt festhalten kann, nach erst 20 Spielstunden: kaufen lohnt sich.

Du willst es auch zocken?

Der komplette Testbericht ist fertig und steht euch ab sofort zur Verfügung: Testbericht – Skyrim