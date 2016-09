Kurzbericht – Rift (Online)

Rift ist ein kostenpflichtiges MMORPG, vergleichbar mit World of Warcraft. Jedoch ist es um einiges Innovativer, da man bei jeder der vier Klassen viele verschiedene Skillbäume zur Auswahl hat, aus denen man jeweils drei wählen kann, um diese dann klug zu kombinieren. Dieses neuartige System erlaubt sehr viel mehr Freiraum bei der Gestaltung der eigenen Charakterentwicklung.

In Rift lauert die Action geradezu überall, da es neben den Zwei verfeindetet Fraktionen auch zahlreiche Invasions Mächte gibt. Entweder werden die Städte, Dörfer und Außenposten eurer Fraktion von NPCs oder Spielern der Feindlichen Fraktion unerwartet angegriffen. Oder aber es öffnen sich ganz spontan überall im Land so genannte Risse, denen mächtige Gegner und Invasionstruppen entspringen. Durch solche Invasionen und da man auch durch das PvP genug Erfahrung abgreift, ist es sogar möglich Level 50 (max lvl) zu erreichen ohne mehr als eine Hand voll Quests erledigen zu müssen.

Grundlegend gibt es Zwei Fraktionen, jeweils 3 Rassen und 4 verschiedene Klassen. Die Fraktionen sind die Wächter und die Skeptiker die wie man es sich wahrscheinlich denken kann, stark verfeindet sind. Die grundlegenden Klassen sind Krieger, Schurke, Magier und Kleriker, bei denen jede Klasse eine ganze Menge verschiedene Skillbäume zur Auswahl hat. Ihr könnt immer drei der Skillbäume wählen und auch 4 verschiedene Gesamtskillungen Anlegen. Zum Beispiel könnt ihr beim Schurken zu Anfang Assassine, Klingentänzer, Risspirscher als Kombination nehmen. Und wenn euch das später nicht mehr so recht gefällt könnt ihr weitere Kombinationen wählen und müsst euch keinen neuen Charakter hoch ziehen. Bis zu 4 verschiedene Kombinationen könnt ihr euch zusammenstellen und auch zwischen ihnen beliebig oft wechseln ohne zu irgend ein überflüssigen NPC laufen zu müssen.

Jeden einzelnen Skillbaum zu erläutern würde hier jetz viel zu viel Text einnehmen, aber grob kann man folgendes sagen. Krieger können Tanks und Nahkampf Damage Dealer werden, Schurken können Nahkampf und Fernkampf Damage Dealer werden, Kerliker sind in den meisten Fällen Heiler oder Fernkämpfer und Magier sind ebenfalls Fernkampf Damage Dealer. Bei Jeder Klasse gibt es jedoch auch zahlreiche Buffs und Debuffs auf einzelne Ziele oder auf ganze Gruppen.

Die Grafik kann sich im Vergleich zu anderen MMORPGs in jedem Fall sehen lassen und die Landschaftsgestaltung ist sehr Abwechslungsreich. Es gibt für den Spieler einiges an Möglichkeiten damit keine Langeweile aufkommt und auch häufige Events. Also wer kein Problem mit monatlicher Gebühr für Spielzeit hat und Lust hat auf ein Online Rollenspiel, aber kein Bock den alten Kram zu zocken den jeder spielt, dem kann ich Rift Online nur empfehlen.

