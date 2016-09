Bericht – Vampires Dawn

Vampires Dawns: Reign of Blood ist ein klassischer RPG aus dem Jahre 2001 und wurde mit dem RPG Maker 2000 von Alexander ‚Marlex‘ Koch erstellt. Es ist sehr komplex und beliebt unter den RPG-Fans.

Ihr übernehmt, abgesehen von ein paar kleinen Zwischspielszenen die Rolle von Valnar dem glücklich vergebenen Mann. Er liebt seine Frau Aysha sehr, doch gleich zu Anfang des Spiels erfahrt ih dass dieses Glück nicht mehr lange halten soll, denn seine Gute wird entführt und er muss kurz darauf feststellen auch ermordet. Valnar schwört sich Rache und trifft auf den Vampir Asgar, der Valnar für die Wiederbelebung seiner verschiedenen Freundin Alaine braucht und Valnar gegen seinen Willen auch zum Vampir macht. Widerwillig nimmt Valnar seine Rolle als Vampir und Asgar als Mentor langsam an.

Meist zu dritt erkundet ihr dann die Welt und trefft auf einige seltsame Wesen denen ihr mit euren Mächten antwortet und so Level für Level besser werdet und neue Kräfte erlangt. Das Ende des Spiels hängt von euren Handlungen ab.

Alles in allen ein recht kniffeliges Rollenspiel, doch mit etwas Ausdauer und Gedult ganz gut machbar. Besonders darauf achten muss man, dass man an passenden momenten speichert, da ihr nur eine begranzte Anzahl an Speichersteinen habt, die einem auch mal schnell ausgehen könnten. Wer zu selten speichert, dem kann es auch mal passieren dass mehrere Stunden Spiel einfach wiederholt werden müssen, weil man an einem Gegner scheiterte. Trotz der gefragten gedult wird das Spiel nicht langweilig – kommt man an einer Stelle nicht weiter so erobert man erstml ein paar Minen um mehr Silber fördern zu können oder kauft sich ein paar Tipps im Seelenmenü.

Ich empfehle jedem dieses Spiel zu downloaden den Link habt ihr hier: Vampires Dawn Download

Außerdem findet ihr dort Tipps und Tricks, die Komplettlösung und einen Easy Patch der euch das Spiel etwas erleichtert.

Seit 2007 gibt es auch einen Nachfolger von Vampires Dawn mit dem Titel „Ancient Blood“